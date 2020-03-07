Испания

"Красно-черные" победили со счетом 2:1.

В матче 27-го тура Примеры Мальорка одержала выездную победу над Эйбаром со счетом 2:1. Голами в составе "красно-черных" отличились Дани Родригес и Кубо. Гол престижа в составе хозяев в компенсированное время забил Бигас.

Эйбар – Мальорка 1:2

Гол: Бигас, 90+2 – Дани Родригес, 42, Кубо, 78.

Эйбар: Дмитрович – Арбилья, Оливейра, Бигас, Хосе Анхель – Леон (Де Бласис, 57), Кристофоро (Эскаланте, 76), Диоп (Экспосито, 57), Орельяна – Энрик, Шарлес.

Мальорка: Рейна – Посо, Вальент, Раильо, Седлар, Лумор – Кубо (Ки, 82), Баба, Дани Родригес – Эрнандес (Чаваррия, 85), Будимир (Лаго Джуниор, 72).

Предупреждения: Оливейра, Хосе Анхель, Шарлес, Энрик – Раильо, Дани Родригес, Рейна.

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