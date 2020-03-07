Испания

Стали известны стартовые составы команд.

Атлетико примет на своем поле Севилью в матче 27-го тура Примеры. Предлагаем вашему вниманию стартовые составы команд:

Атлетико: Облак – Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо – Корреа, Сауль, Льоренте, Коке – Фелиш, Мората

Запасные: Адан, Витоло, Врсалько, Карраско, Коста, Хименес, Эррера.

Севилья: Вацлик – Навас, Диего Карлос, Кунде, Регилон – Жордан, Банега, Гудель – Окампос, де Йонг, Сусо.

Запасные: Боно, Васкес, Гомес, Нолито, Эль Хаддади, Эн Несири, Эскудеро.

Матч Атлетико – Севилья состоится на стадионе Ванда Метрополитано в субботу, 7 марта, и начнется в 17:00 по киевскому времени.

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