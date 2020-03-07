Люк де Йонг повторил достижение Месси, Неймара и Суареса в матчах с клубами из Мадрида

Испания

Нидерландский форвард отличился в ворота Атлетико и Реала в текущем сезоне.

Атлетико принимает на своем поле Севилью в рамках 27-го тура испанской Примеры. Команды продемонстрировали результативную игру в первом тайме и ушли на перерыв при счете 2:2.

Автором одного из голов в составе Севильи стал форвард Люк де Йонг, благодаря чему он сумел повторить достижения Лионеля Месси, Неймара, Луиса Суареса и Ивана Ракитича.

Дело в том, что в текущем сезоне нидерландец также отличился в ворота мадридского Реала. В последний раз забить как в ворота Атлетико, так и в ворота Реала за одну кампанию удавалось Суаресу. Произошло это в сезоне-2017/18.