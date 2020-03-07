Испания

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать седьмого тура испанской Ла Лиги между каталонской Барселоной и Реалом Сосьедад.

Поражение в Эль Класико не могло пройти бесследно для действующего чемпиона Испании. Барселона провела три замены в стартовом составе своей команды перед следующей непростой игрой. В центре обороны в паре с Пике сыграет Ленгле, в полузащите выступит Ракитич, а в центре нападения расположится "зимний" новичок команды Брайтвейт.

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Ракитич, Бускетс, де Йонг — Месси, Брайтвейт, Гризманн.

Запасные: Нето, Умтити, Фирпо, Видаль, Фати, Пуч, Колладо.

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Льоренте, Ле Норманд, Монреаль — Гевара, Мерино, Эдегор — Порту, Барренечеа — Исак.

Запасные: Мойя, Сальдуа, Муньос, Субельдия, Янузай, Оярсабаль, Виллиан Жозе.

Матч Барселона — Реал Сосьедад начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.