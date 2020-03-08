Завершился поединок 27-го тура чемпионата Испании.
Вальядолид - Атлетик, фото Атлетик
08 марта 2020, 16:50
В рамках 27-го тура Примеры Атлетик на выезде сумел удержать три очка в поединке против Вальядолида.
Победа позволила баскам подняться на девятое место, Вальядолид сохранил за собой 15 место.
Вальядолид — Атлетик 1:4
Голы: Рамирес, 77 — Лопес, 4, Гарсия, 24, Уильямс, 87, Кордоба, 90+3
Вальядолид: Масип — Порро, Кико, Салису, Мичел (Эрвиас, 46) — Плано (Бен Арфа, 77), Фернандес, Рамирес, Алькарас (Тони, 61), Начо — Унал
Атлетик: Симон — Бершиш, Мартинес, Альварес, Лекуэ — Кордоба, Лопес (Весга, 53), Санчет (Муниаин, 76), Гарсия, Уильямс (Адурис, 89) — Гарсия
Предупреждения: Бен Арфа — Лопес, Гарсия