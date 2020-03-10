Экс-тренер Севильи попробует пробиться с командой на ЧМ-2022.
Хоакин Капаррос, Getty Images
10 марта 2020, 21:04
Испанский специалист Хоакин Капаррос стал новым тренером сборной Армении, сообщила местная федерация на своем официальном сайте.
Контракт Капарроса с ФФА действителен до конца ноября 2021 года.
Каппарос больше всего известен своей работой с Севильей, Депортиво и Атлетиком.
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