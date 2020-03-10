Испания

Экс-тренер Севильи попробует пробиться с командой на ЧМ-2022.

Испанский специалист Хоакин Капаррос стал новым тренером сборной Армении, сообщила местная федерация на своем официальном сайте.

Контракт Капарроса с ФФА действителен до конца ноября 2021 года.

Каппарос больше всего известен своей работой с Севильей, Депортиво и Атлетиком.

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