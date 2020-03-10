Сосьедад разобрался с Эйбаром

Завершился матч 24-го тура чемпионата Испании.
Эйбар - Сосьедад, twitter.com/SDEibar
10 марта 2020, 22:55
Сосьедад в гостях без особых сложностей сумел разобраться с Эйбаром в матче Примеры.
Отметим, что поединок проходил без зрителей.
Эйбар – Сосьедад 1:2
Голы: Шарлес, 90 (с пенальти) — Оярсабаль, 16 (с пенальти), Виллиан Жозе, 75
Эйбар: Дмитрович – Корреа, Арбилья, Бигас (Бургос, 82), Коте – Альварес (Шарлес, 67), Эскаланте – Орельяна, Экспосито, Инуи (Кики, 77) – Кике
Реал Сосьедад: Ремиро – Салдуа, Элустондо, Ле Норман, Муньос – Субельдиа, Мерино – Янузай (Порту, 67), Сангальи (Гевара, 62), Оярсабаль – Виллиан Жозе (Исак, 85)
Предупреждения: Бигас, Коте, Эскаланте – Субельдиа, Янузай.
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