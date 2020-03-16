"Сливочные" ищут потенциального покупателя.
Гарет Бэйл, Getty Images
16 марта 2020, 17:43
По информации Marca, мадридский Реал решился на расставание в Гаретом Бэйлом.
"Сливочные" окончательно смирились с тем, что валлиец больше не будет приносить пользу их команде.
В ближайшее трансферное окно Реал готов сесть за стол переговоров с клубами, которые будут претендовать на 30-летнего вингера.
Нынешнее соглашение Бэйла с "королевским клубом" рассчитано до 2022 года. Трансферная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 40 млн евро.
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