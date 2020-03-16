Испания

"Сливочные" ищут потенциального покупателя.

По информации Marca, мадридский Реал решился на расставание в Гаретом Бэйлом.

"Сливочные" окончательно смирились с тем, что валлиец больше не будет приносить пользу их команде.

В ближайшее трансферное окно Реал готов сесть за стол переговоров с клубами, которые будут претендовать на 30-летнего вингера.

Нынешнее соглашение Бэйла с "королевским клубом" рассчитано до 2022 года. Трансферная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 40 млн евро.

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