Испания

Бельгийский игрок идет на поправку.

Полузащитнику мадридского Реала Эдену Азару сняли швы после операции на лодыжке, которую ему провели в начале месяца, сообщает Marca.

По данным источника, восстановление бельгийского футболиста проходит положительным образом, и вингер сумеет сыграть в текущем сезоне, если его не отменят, а перенесут на более поздний срок.

Отмечается, что игрок проходит курс реабилитации в домашних условиях, придерживаясь режима изоляции, как и остальные его партнеры по команде.

Бельгиец в этом сезоне провел лишь пятнадцать поединков, в которых отметился голом и пятью результативными передачами.