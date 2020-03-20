Бельгийский игрок идет на поправку.
Эден Азар, getty images
20 марта 2020, 14:21
Полузащитнику мадридского Реала Эдену Азару сняли швы после операции на лодыжке, которую ему провели в начале месяца, сообщает Marca.
По данным источника, восстановление бельгийского футболиста проходит положительным образом, и вингер сумеет сыграть в текущем сезоне, если его не отменят, а перенесут на более поздний срок.
Отмечается, что игрок проходит курс реабилитации в домашних условиях, придерживаясь режима изоляции, как и остальные его партнеры по команде.
Бельгиец в этом сезоне провел лишь пятнадцать поединков, в которых отметился голом и пятью результативными передачами.