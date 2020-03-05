Испания

Бельгийский вингер подвергся хирургическому вмешательству

Эден Азар летал в Даллас, где успешно перенес операцию на лодыжке, сообщает официальный сайт клуба.

Marca утверждает, что бельгийскому вингеру в лучшем случае потребуется два месяца на восстановление. Таким образом, при самом оптимистичном раскладе, Азар поможет команде лишь на финишной прямой.

Бельгиец в этом сезоне провел лишь пятнадцать поединков, в которых отметился голом и пятью результативными передачами.

Напомним, Роберто Мартинес, главный тренер сборной Бельгии, рассчитывает на Азара на чемпионате Европы.