Эден Азара, фото getty images
05 марта 2020, 19:40
Эден Азар летал в Даллас, где успешно перенес операцию на лодыжке, сообщает официальный сайт клуба.
Marca утверждает, что бельгийскому вингеру в лучшем случае потребуется два месяца на восстановление. Таким образом, при самом оптимистичном раскладе, Азар поможет команде лишь на финишной прямой.
Бельгиец в этом сезоне провел лишь пятнадцать поединков, в которых отметился голом и пятью результативными передачами.
Напомним, Роберто Мартинес, главный тренер сборной Бельгии, рассчитывает на Азара на чемпионате Европы.