Испания

Футболист провел 277 матчей на профессиональном уровне.

Защитник мадридского Атлетико Фелипе Монтейро является объектом зависти для таких игроков как Марко Ройс и Неймар. В свои 30 лет Фелипе ни разу не получал серьезных повреждений.

По информации AS и Transfermarkt, в течении профессиональной карьеры бразилец ни разу не "вылетал" из-за травм.

Профессиональная карьера у Фелипе началась в 22 года. За это время он провел 277 матчей (в том числе один за сборную Бразилии).

На высшем клубном уровне Фелипе, помимо Атлетико, представлял Порту, а также бразильские Коринтианс и РБ Брагантино. В трофейной коллекции футболиста имеются чемпионства Португалии (2017/18), Бразилии (2015), Суперкубок Португалии (2018) и Кубок Либертадорес (2011/12).

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