Испания

Глава ФФИ рассказал о помощи командам в преодолении кризиса.

Глава Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес заявил, что испанским клубам из всех лиг может быть предоставлена значительная финансовая помощь.

"Мы ищем совместные решения с Ла Лигой и можем выделить кредит в размере 500 миллионов евро для футбола в Испании на всех уровнях".

"Все соревнования приостановлены, и мы не думаем о дате возвращения в данный момент. Когда нормализация ситуации произойдет, мы поговорим более конкретно, но пока мы в распоряжении властей", цитирует Рубиалеса AS.

Ранее Рубиалес поделился своим мнением о том, что стоит делать с незавершенным турнирами, а также поведал о помощи со стороны ФФИ.

Также за то, чтобы доиграть текущий внутренние соревнования, выступает президент Примеры Хавьер Тебас.