Глава ФФИ рассказал о помощи командам в преодолении кризиса.
Луис Рубиалес, getty images
25 марта 2020, 20:22
Глава Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес заявил, что испанским клубам из всех лиг может быть предоставлена значительная финансовая помощь.
"Мы ищем совместные решения с Ла Лигой и можем выделить кредит в размере 500 миллионов евро для футбола в Испании на всех уровнях".
"Все соревнования приостановлены, и мы не думаем о дате возвращения в данный момент. Когда нормализация ситуации произойдет, мы поговорим более конкретно, но пока мы в распоряжении властей", цитирует Рубиалеса AS.
Ранее Рубиалес поделился своим мнением о том, что стоит делать с незавершенным турнирами, а также поведал о помощи со стороны ФФИ.
Также за то, чтобы доиграть текущий внутренние соревнования, выступает президент Примеры Хавьер Тебас.