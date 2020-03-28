Испания

Испанский вингер близок к смене клубной прописки.

Нолито, контракт которого с Севильей истекает в конце этого сезона, рассказал о планах на будещее.

"Никогда нельзя говорить в такой ситуации с уверенностью. С 30 июня я смогу покинуть клуб, но пока не знаю, что произойдет", — приводит слова Нолито Mundo Deportivo.

Испанский вингер в этом сезоне отыграл 20 поединков в футболке Севильи, в которых забил пять голов и сделал три ассиста.

Напомним, что Нолито связывают с возвращением в Сельту, в которой он смог раскрыться и откуда в свое время перебрался в Манчестер Сити.