Испания

За португальца проголосовали почти 250 тысяч человек.

Испанское издание Marca устроило среди своих фанатов голосование, которое должно было определить лучшего игрока всех времен и народов. В финале Криштиану Роналду обошел Лионеля Месси – 54% голосов против 46. За португальца проголосовали около 246 тысяч пользователей, а за аргентинца – около 209 тысяч.

В "матче за третье место" бразилец Роналдо "обыграл" Диего Марадону: 51%:49%.

Также в соревновании принимали участие Ференц Пушкаш, Эусебио, Альфредо Ди Стефано, Франц Беккенбауэр, Мишель Платини, Пеле, Роналдиньо, Лев Яшин, Йохан Кройфф, Зинедин Зидан, Джордж Бест и Паоло Мальдини.

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