Испания

Английский защитник в интервью ясно дал понять, что крайне доволен своим переездом в испанский чемпионат.

Прошел практически год с тех пор, как Киран Триппьер сменил северный Лондон на Мадрид, но, похоже, защитник ни разу не пожалел о своем решении. Прошлым летом игрок сборной Англии перешел из Тоттенхэма в Атлетико, и он уверен, что стремительно прогрессирует под руководством Диего Симеоне, которого считает лучшим тренером в мире.

В обширном интервью 29-летний защитник рассказал о жизни в новой стране, своих отношениях с аргентинским специалистом, которого он уважительно называет "Мистером", а также об отличиях Тоттенхэма от Атлетико.

- Прошлым летом Триппьер совершил достаточно неожиданный трансфер в мадридский Атлетико за 20 миллионов фунтов, подписав трехлетний контракт. Футболист поделился эмоциями после кардинальных перемен в своей карьере.

- Это было чем-то удивительным. Моя жена и двое детей — это самое ценное, что у меня есть, поэтому для меня было важно найти место, где в первую очередь им было бы комфортно. Мы нашли то самое место в Мадриде, что сделало нашу жизнь намного проще.

Изучение испанского языка в процессе, но я понимаю намного больше, чем могу говорить. Есть люди, которые помогают мне как можно лучше адаптироваться. Персонал Атлетико просто фантастический. Конечно, изучить новый для себя язык – это достаточно длительный процесс, но я стараюсь преуспеть в этом вопросе.

С самого первого дня в Атлетико я убедился, насколько все здесь приветливые — одноклубники, тренерский штаб и другие работники клуба. Я сразу понял, что мне здесь очень понравится. Приятная атмосфера — самое главное для меня.

Жизнь в Испании кардинально отличается от Великобритании. Находясь здесь, можно заметить невооруженным глазом, насколько тут все близки. Даже персонал и охрана крепко обнимают вас, когда вы приезжаете на базу клуба. В Англии я даже не думал, что такое возможно.

Среди футболистов, которые не так часто играют, вы не увидите здесь никого в разочарованном состоянии. В Англии порой игроки могут злиться, если тренер не ставит их в состав. Все хотят, чтобы выбрали именно их, но здесь это не так. Все смеются и шутят, и нет никого без настроения.

- Атлетико был чрезвычайно успешным с Диего Симеоне, который привел этот клуб к титулу Ла Лиги, одной победе в Кубке Испании и двум триумфам в Лиге Европы. Триппьер признался, что аргентинец стал одной из главных причин его переезда в Мадрид.

Возможно, иногда нам бывает трудно понять друг друга из-за языкового барьера. Симеоне старается произносить небольшие фразы на английском, но на поле это не является проблемой. Я знаю, что он требует от своих игроков. Знаю, что ему нужно, и чего он ждет от команды.

Я думаю, что все знают, насколько он хороший тренер. Его пристрастие к футболу можно наглядно увидеть, когда он находится на бровке во время игр. Симеоне невероятный специалист, и у меня есть возможность поучиться у него. Всегда можно увидеть, как Симеоне обнимает молодых парней. Его отношение к делу не может не поднимать тебе настроение. Я называю его "Мистером", что в переводе с испанского означает "босс.

Является ли Симеоне лучшим в мире тренером? Лично для меня, да. Когда ты успел с ним поработать, ты понимаешь, насколько он хорош. Да, есть много хороших специалистов: Клопп, Гвардиола… Шон Дайч! По качеству и уровню профессионализма Симеоне ничем не хуже.

Шон Дайч — блестящий менеджер. С первого дня, когда он пришел в Бернли, он сильно повлиял на развитие моей карьеры. Я был молод, глуп и должен был лучше относиться к делу, но Дайч просто сел передо мной и сказал: "Хватит". Невероятный тренер, которого я очень люблю. Кто знает, возможно, в будущем у меня вновь будет возможность сыграть за его команду.

- Триппьер рассказал о том, чем отличается его роль в Тоттенхэме и в Атлетико.

- В английской Премьер-лиге я слишком часто стремился продвигаться вперед. Я чувствую, что в Атлетико у меня появилось понимание того, когда необходимо подключиться к атаке, а когда лучшее решение – остаться в защите. Очевидно, я могу улучшить свою защиту, над чем мне и нужно работать. Считаю, что нет лучшего места для прогресса в оборонительной игре, чем Атлетико.

Все начинается на тренировочном поле. Диего Симеоне работает с вами индивидуально, и для меня коммуникация тренера со своими подопечными — самая важная вещь. Думаю, что он очень сильно преуспел в этом аспекте.

Источник: BBC Sport