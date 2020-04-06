Испания

Защитник Бетиса может сменить клубную прописку ближайшим летом.

Атлетико рассматривает Аиссу Манди в качестве одной из главных трансферных целей, сообщает Mundo Deportivo.

Источник уверяет, что алжирец мог оказаться на Ванда Метрополитано еще прошлым летом, но "матрасники" все-таки подписали Эрмосо.

28-летний защитник в этом сезоне провел 23 поединка на клубном уровне и заработал восемь желтых карточек.

Также на Аиссу Манди претендуют представители АПЛ — Тоттенхэм и Арсенал.