Испания

Также футболист назвал лучший матч в футболке Барселоны.

Ивуарийский футболист Яя Туре, находящийся ныне без клуба, назвал пятерку лучших футболистов, с которыми ему приходилось играть в своей карьере.

"Месси, Анри, Это'О, Иньеста и Хави – лучшие, с кем я играл. Они были непобедимы. Мне посчастливилось играть вместе с такими футболистами, я благодарен за этот период в своей жизни", — цитирует футболиста Marca.

"Игра, которая больше всего запомнилась в составе Барсы — разгром Реала в Мадриде со счетом 6:2. В тот день мы играли в тотальный футбол. Я этого никогда не забуду".

Яя Туре известен по выступлениям за Барселону, с которой он выигрывал Лигу чемпионов, Манчестер Сити. Также в его карьере были такие клубы как донецкий Металлург, Монако, Олимпиакос, бельгийский Беверен и китайский Циндаю Хайню.

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