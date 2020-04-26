Football.ua рассказывает о команде, которая благодаря финансовым вложениям могла стать новым грандом европейского футбола.
В 2010 году ситуация в испанском футболе должна была измениться, поскольку Малага, ничем не примечательный клуб с небольшим предшествующим успехом в своей истории, была поглощена богатым владельцем из-за рубежа. За последние 15 лет приобретение клубов иностранными бизнесменами стало нормой в английской Премьер-лиге, однако этого нельзя сказать об испанской Примере, поэтому покупка акций Малаги шейхом Абдуллой Аль-Тани, членом катарской королевской семьи, за 36 миллионов евро стала большой интригой.
В то время как Барселона и Реал Мадрид были значительно выше уровнем любого другого испанского клуба, поглощение Малаги дало надежду на то, что эта команда будет готова бросить вызов грандам и поборется за высшие награды Ла Лиги. Увеличение инвестиций не привело к немедленному успеху, так как клуб занял 11-е место в чемпионате Испании в конце кампании-2010/11, но после значительных расходов следующим летом, Малага поднялась на четвертое место в сезоне-2011/12, таким образом получив право на участие в Лиге чемпионов.
Казалось, что мечта о создании новой силы в европейском футболе завершилась в 2012 году, когда звездные игроки в лице Санти Касорлы, Саломона Рондона и Начо Монреаля сменили клубные прописки в зимнее трансферное окно, а на их место пришли футболисты либо в качестве свободных агентов, либо по арендным соглашениям.
Несмотря на это, Малага провела еще один прекрасный сезон под постоянным руководством Мануэля Пеллегрини, финишировав шестой в Ла Лиге и, что особенно важно, дойдя до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступила будущему обладателю серебряных медалей турнира дортмундской Боруссии с минимальным преимуществом. Прошло всего семь лет, и ни один игрок той невероятной Малаги сезона-2012/13 не остался в клубе. Так где же все они сейчас?
Матчей за Малагу: 133
Нынешний клуб: Челси
Малага выкупила контракт Вилли Кабальеро из Эльче в середине сезона-2010/11 и немедленно cделала его в качестве первого выбора в ворота.
Выступления Кабальеро в клубе были настолько успешными, что главный тренер Мануэль Пеллегрини решил забрать его с собой в Манчестер Сити в 2014 году, где он провел три года до перехода в Челси.
Карлос Камени (Голкипер)
Матчей за Малагу: 121
Нынешний клуб: Без клуба
Карлос Камени, один из самых ярких африканских вратарей всех времен, должен был сыграть роль сменщика Кабальеро после трансфера в Малагу в 2012 году, однако с уходом своего конкурента камерунец стал первым номером.
Проведя пять лет в составе Малаги, он перебрался в Фенербахче в 2017 году, но ушел после 16 матчей и теперь пребывает в статусе свободного агента.
Хесус Гамес (Защитник)
Матчей за Малагу: 257
Нынешний клуб: Без клуба
Являясь воспитанником молодежной команды Малаги и капитаном в историческом сезоне-2012/13 годов, Хесус Гамес дебютировал в 2005 году и оставался незаменимым игроком стартового состава на протяжении девяти лет.
В 2014 году он перешел в мадридский Атлетико, где выиграл Ла Лигу и получил медаль за второе место в Лиге чемпионов, а после присоединился к Ньюкаслу в 2016 году. Он провел две кампании в Англии, но сейчас находится без клуба.
Мартин Демикелис (Защитник)
Матчей за Малагу: 113
Нынешний клуб: Завершил карьеру
Проведя семь лет в мюнхенской Баварии, Мартин Демикелис переехал в Испанию в январе 2011 года, подписав контракт с Малагой, где провел два с половиной года.
Как и Кабальеро, он уехал в Манчестер Сити после назначения Пеллегрини и выиграл на Этихаде три главных трофея Англии, прежде чем завершить свою карьеру в Малаге в сезоне-2016/17.
Велигтон (Защитник)
Матчей за Малагу: 286
Нынешний клуб: Завершил карьеру
Велигтон переехал в Малагу в 2007 году и помог клубу добиться повышения в Ла Лигу в своей дебютной кампании.
Бразилец провел в клубе десять лет, помогая ему занимать лидирующие позиции и играя важную роль в лигачемпионском забеге. Летом 2017 года, когда Велигтону было 37 лет, он повесил бутсы на гвоздь.
Диего Лугано (Защитник)
Матчей за Малагу: 11
Нынешний клуб: Завершил карьеру
После того, как в январе 2013 года Диего Лугано оказался в непростом положении в ПСЖ, он подписал контракт с Малагой на правах краткосрочной аренды и время от времени появлялся на поле в оставшейся части сезона.
Ветеран сборной Уругвая, после непродолжительного периода в Испании, поиграл за Вест Бромвич, шведский БК Хакен, парагвайский Серро Портенои и бразильский Сан-Паулу.
Серхио Санчес (Защитник)
Матчей за Малагу: 96
Нынешний клуб: Альбасете
Серхио Санчес, разносторонний защитник, который прошел через академию Эспаньола, присоединился к Малаге из Севильи в 2011 году и провел четыре года в клубе.
Дальнейшая карьера Санчеса прошла в Греции за Панатинаикос, где он находился всего год, после чего вернулся в Испанию в Эспаньол. Также защитник успел поиграть за казанский Рубин на правах аренды, а сейчас выступает за Альбасете.
Виторину Антунеш (Защитник)
Матчей за Малагу: 69
Нынешний клуб: Хетафе
Виторину Антунеш, известный украинским болельщикам по выступлениям за киевское Динамо, в январе 2013 года перешел в Малагу для того, чтобы заменить Начо Монреаля, отправившегося в лондонский Арсенал.
Португальский интернационал провел два с половиной года в Малаге, после чего провел период в Украине, а сейчас защищает цвета Хетафе в Ла Лиге.
Элизеу (Полузащитник)
Матчей за Малагу: 213
Нынешний клуб: Завершил карьеру
Элизеу сделал себе имя в Малаге в период между 2007 и 2009 годами, благодаря чему заработал переезд в Лацио, но после безуспешных попыток пробиться в состав первой команды римского клуба, он вернулся в Андалусию в 2010 году.
Он был регулярным игроком первой команды во время второго периода пребывания в Малаге, но уехал в Бенфику в 2014 году, и с тех пор португалец повесил бутсы на гвоздь.
Игнасио Камачо (Полузащитник)
Матчей за Малагу: 201
Нынешний клуб: Вольфсбург
Игнасио Камачо, который считался одним из главных перспективных футболистов Испании после окончания молодежной системы мадридского Атлетико, в 2011 году завершил переезд в Малагу.
Камачо зарекомендовал себя как один из лучших опорных полузащитников Ла Лиги, совершив больше всего перехватов (115), чем любой другой игрок чемпионата в сезоне-2016/17, но не самые впечатляющие выступления за Вольфсбург помешали ему возглавить подобный рейтинг в Бундеслиге.
Жереми Тулалан (Полузащитник)
Матчей за Малагу: 59
Нынешний клуб: Завершил карьеру
Полузащитник оборонительного плана Джереми Тулалан подписал контракт с Малагой в преддверии сезона-2011/12 после того, как ранее защищал цвета Лиона и Нанта.
Его трансфер в Монако стал одним из громких в 2013 году, где он пробыл три года, прежде чем связал свое будущее с Бордо.
Тулалан покинул французскую Лигу 1 в 2018 году, потребовав расторгнуть его контракт после того, как не смог сработаться с новым главным тренером Гасом Пойетом и впоследствии завершил карьеру.
Иско (Полузащитник)
Матчей за Малагу: 84
Нынешний клуб: Реал Мадрид
Как и Камачо, репутация Иско как одного из лучших молодых талантов Испании убедила Малагу приобрести его из Валенсии в 2011 году.
Несмотря на то, что Иско провел за первую команду Валенсии лишь семь матчей, он незамедлительно стал неотъемлемой частью Малаги и стал талисманом во время забега андалуссийцев в Лиге Чемпионов.
Его форма привела к переезду в Реал Мадрид в 2013 году, где он выиграл четыре титула Лиги чемпионов, испанскую Ла Лигу, Кубок Испании и два Суперкубка Испании.
Хоакин (Полузащитник)
Матчей за Малагу: 71
Нынешний клуб: Реал Бетис
Хоакин, один из самых популярных игроков испанского футбола на рубеже веков, приехал в Малагу в 2011 году, проведя до этого пять лет в Валенсии.
Он находился в системе "анчоусов" два сезона, а после подписал контракт с Фиорентиной. Затем Хоакин вернулся на родину, где и ныне выступает за Реал Бетис.
Жулио Баптиста (Нападающий)
Матчей за Малагу: 33
Нынешний клуб: Завершил карьеру
Жулио Баптиста, которого прозвали "севильской бестией" и "танком" из-за его внушительной физической формы, выступал за Севилью, Реал Мадрид, Арсенал и Рому, прежде чем подписать контракт с Малагой в 2011 году.
Травмы помешали ему проявить себя в стане "анчоусов", поэтому в 2013 году его отпустили в Крузейро. Он также защищал цвета Орландо в MLS и румынского Клужа, где и завершил профессиональную карьеру.
Дуда (Нападающий)
Матчей за Малагу: 343
Нынешний клуб: Завершил карьеру
Легенда Малаги Дуда провел аж 343 за 14 лет в клубе, которые были распределены на два периода карьеры португальца.
Сейчас экс-футболисту 39 лет, и Дуда покинул Малагу после завершения своего контракта в начале июля 2017 года, но с тех пор он вернулся в качестве директора молодежной академии андалуссийцев.
Хавьер Савиола (Нападающий)
Матчей за Малагу: 36
Нынешний клуб: Завершил карьеру
Один из многих футболистов, который получил ярлык "новый Марадона" благодаря взрывному началу своей карьеры в Ривер Плейт.
Хавьер Савиола так и не смог оправдать ожидания как в Барселоне, так и в Реале, поэтому в 2012 году он присоединился к Малаге на правах свободного агента.
Покинув стан "анчоусов" в 2013 году, Савиола поиграл в Олимпиакосе, Вероне и Ривер Плейт, а теперь является помощником управляющего андоррского клуба ФК Ордино.
Роке Санта Крус (Нападающий)
Матчей за Малагу: 109
Нынешний клуб: Олимпия Асунсьон
Хорошо попутешествовавший парагвайский нападающий переехал в Малагу на правах годичной аренды в сезоне-2012/13 и сделал достаточно, чтобы получить постоянный контракт следующим летом.
Роке Санта-Крус покинул Малагу и отправился в Мексику в 2014, но вновь вернулся в испанский клуб в 2016 году. Сейчас нападающему 37 лет, но он продолжает играть, выступая за Олимпию Асунсьон, где он и начинал свою карьеру.
Мануэль Пеллегрини (Главный тренер)
Процент побед с Малагой: 41,1%
Нынешний клуб: -
Мануэль Пеллегрини покинул Малагу в конце сезона-2012/13, чтобы возглавить Манчестер Сити, где он выиграл титул АПЛ и два Кубка английской лиги.
В 2016 году Хосеп Гвардиола сменил его на посту главного тренера "горожан", и после короткого периода в Китае чилиец вернулся в Англию, подписав соглашение с Вест Хэмом. Сейчас Пеллегрини пребывает в статусе свободного агента после разочаровывающего начала кампании-2019/20 с "молотобойцами".
По материалам Squawka