Испания

Football.ua рассказывает о команде, которая благодаря финансовым вложениям могла стать новым грандом европейского футбола.

В 2010 году ситуация в испанском футболе должна была измениться, поскольку Малага, ничем не примечательный клуб с небольшим предшествующим успехом в своей истории, была поглощена богатым владельцем из-за рубежа. За последние 15 лет приобретение клубов иностранными бизнесменами стало нормой в английской Премьер-лиге, однако этого нельзя сказать об испанской Примере, поэтому покупка акций Малаги шейхом Абдуллой Аль-Тани, членом катарской королевской семьи, за 36 миллионов евро стала большой интригой.

В то время как Барселона и Реал Мадрид были значительно выше уровнем любого другого испанского клуба, поглощение Малаги дало надежду на то, что эта команда будет готова бросить вызов грандам и поборется за высшие награды Ла Лиги. Увеличение инвестиций не привело к немедленному успеху, так как клуб занял 11-е место в чемпионате Испании в конце кампании-2010/11, но после значительных расходов следующим летом, Малага поднялась на четвертое место в сезоне-2011/12, таким образом получив право на участие в Лиге чемпионов.

Казалось, что мечта о создании новой силы в европейском футболе завершилась в 2012 году, когда звездные игроки в лице Санти Касорлы, Саломона Рондона и Начо Монреаля сменили клубные прописки в зимнее трансферное окно, а на их место пришли футболисты либо в качестве свободных агентов, либо по арендным соглашениям.

Несмотря на это, Малага провела еще один прекрасный сезон под постоянным руководством Мануэля Пеллегрини, финишировав шестой в Ла Лиге и, что особенно важно, дойдя до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступила будущему обладателю серебряных медалей турнира дортмундской Боруссии с минимальным преимуществом. Прошло всего семь лет, и ни один игрок той невероятной Малаги сезона-2012/13 не остался в клубе. Так где же все они сейчас?

Матчей за Малагу: 133

Нынешний клуб: Челси

Малага выкупила контракт Вилли Кабальеро из Эльче в середине сезона-2010/11 и немедленно cделала его в качестве первого выбора в ворота.



Выступления Кабальеро в клубе были настолько успешными, что главный тренер Мануэль Пеллегрини решил забрать его с собой в Манчестер Сити в 2014 году, где он провел три года до перехода в Челси.

Карлос Камени (Голкипер)

Матчей за Малагу: 121

Нынешний клуб: Без клуба

Карлос Камени, один из самых ярких африканских вратарей всех времен, должен был сыграть роль сменщика Кабальеро после трансфера в Малагу в 2012 году, однако с уходом своего конкурента камерунец стал первым номером.

Проведя пять лет в составе Малаги, он перебрался в Фенербахче в 2017 году, но ушел после 16 матчей и теперь пребывает в статусе свободного агента.

Хесус Гамес (Защитник)

Матчей за Малагу: 257

Нынешний клуб: Без клуба

Являясь воспитанником молодежной команды Малаги и капитаном в историческом сезоне-2012/13 годов, Хесус Гамес дебютировал в 2005 году и оставался незаменимым игроком стартового состава на протяжении девяти лет.



В 2014 году он перешел в мадридский Атлетико, где выиграл Ла Лигу и получил медаль за второе место в Лиге чемпионов, а после присоединился к Ньюкаслу в 2016 году. Он провел две кампании в Англии, но сейчас находится без клуба.

Мартин Демикелис (Защитник)

Матчей за Малагу: 113

Нынешний клуб: Завершил карьеру

Проведя семь лет в мюнхенской Баварии, Мартин Демикелис переехал в Испанию в январе 2011 года, подписав контракт с Малагой, где провел два с половиной года.

Как и Кабальеро, он уехал в Манчестер Сити после назначения Пеллегрини и выиграл на Этихаде три главных трофея Англии, прежде чем завершить свою карьеру в Малаге в сезоне-2016/17.

Велигтон (Защитник)

Матчей за Малагу: 286

Нынешний клуб: Завершил карьеру

Велигтон переехал в Малагу в 2007 году и помог клубу добиться повышения в Ла Лигу в своей дебютной кампании.

Бразилец провел в клубе десять лет, помогая ему занимать лидирующие позиции и играя важную роль в лигачемпионском забеге. Летом 2017 года, когда Велигтону было 37 лет, он повесил бутсы на гвоздь.

Диего Лугано (Защитник)

Матчей за Малагу: 11

Нынешний клуб: Завершил карьеру

После того, как в январе 2013 года Диего Лугано оказался в непростом положении в ПСЖ, он подписал контракт с Малагой на правах краткосрочной аренды и время от времени появлялся на поле в оставшейся части сезона. Ветеран сборной Уругвая, после непродолжительного периода в Испании, поиграл за Вест Бромвич, шведский БК Хакен, парагвайский Серро Портенои и бразильский Сан-Паулу.