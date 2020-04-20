Главный тренер сборной Бельгии рассказал о состоянии 29-летнего футболиста.
ЭДЕН АЗАР, GETTY IMAGES
20 апреля 2020, 00:45
В прошлом месяце Эден Азар получил травму, а на восстановление должно уйти два-три месяца.
Роберто Мартинес рассказал о том, как проходит процесс реабилитации игрока сборной Бельгии.
"Его восстановление проходит хорошо, без осложнений. Операция прошла хорошо, и он скоро начнет выполнять беговую работу. Были опасения, что могут быть осложнения, однако ничего такого не выявлено".
"Он вернется более сильным, чем был", — приводит слова Роберто Мартинеса HLN.
Напомним, что Реал купил Эдена Азара у Челси прошлым летом за 100 миллионов евро.
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