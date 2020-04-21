Испания

Американский талант из Барселоны рассказал о своем кумире, с которого он берет пример.

Многообещающий вингер Конрад де ла Фуэнте, выступающий за молодежную команду Барселоны, заявил, что легендарный баскетболист ЛеБрон Джеймс является для него большим примером для подражания, чем капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси.

"Мой любимый спортсмен — ЛеБрон. Он мой кумир. Наверное, я самый большой его фанат в мире. Баскетбол — это мое хобби, хотя я не слишком хорош в этом, но данный вид спорта действительно мне нравится".

"Почему ЛеБрон? Мне импонирует его трудовая этика, его игра и то, как он покидает площадку. ЛеБрон всегда хочет стать лучше несмотря на то, что он уже лучший. Это невероятно, и я действительно восхищаюсь этим".

"Хотя я не баскетболист, но я хочу стать таким, как ЛеБрон, в мире футбола. На меня этот человек оказывает большее влияние, чем Лионель Месси", — приводит слова 18-летнего американца ESPN.

В текущем сезоне юношеской лиги УЕФА Конрад де ла Фуэнте провел пять матчей, в которых отличился тремя взятиями ворот.

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