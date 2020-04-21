Американский талант из Барселоны рассказал о своем кумире, с которого он берет пример.
Конрад де ла Фуэнте, Getty Images
21 апреля 2020, 07:59
Многообещающий вингер Конрад де ла Фуэнте, выступающий за молодежную команду Барселоны, заявил, что легендарный баскетболист ЛеБрон Джеймс является для него большим примером для подражания, чем капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси.
"Мой любимый спортсмен — ЛеБрон. Он мой кумир. Наверное, я самый большой его фанат в мире. Баскетбол — это мое хобби, хотя я не слишком хорош в этом, но данный вид спорта действительно мне нравится".
"Почему ЛеБрон? Мне импонирует его трудовая этика, его игра и то, как он покидает площадку. ЛеБрон всегда хочет стать лучше несмотря на то, что он уже лучший. Это невероятно, и я действительно восхищаюсь этим".
"Хотя я не баскетболист, но я хочу стать таким, как ЛеБрон, в мире футбола. На меня этот человек оказывает большее влияние, чем Лионель Месси", — приводит слова 18-летнего американца ESPN.
В текущем сезоне юношеской лиги УЕФА Конрад де ла Фуэнте провел пять матчей, в которых отличился тремя взятиями ворот.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.