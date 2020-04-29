Испания

Похоже, в Мадриде на полузащитника не рассчитывают.

Как утверждает Diario AS, мадридский Реал намерен в будущем сезоне вновь отправить полузащитника Дани Себальоса в аренду.

Напомним, текущий сезон испанский футболист проводит в Арсенале. По данным источника, "канониры" рассматривают вариант, чтобы сохранить хавбека в составе и в будущем.

Среди других вариантов аренды СМИ называют Бетис. В текущем сезоне полузащитник провел 24 поединка в составе Арсенала, отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сам Себальос рассказал, как проходит его диалог с главным тренером "бланкос" Зинедином Зиданом.