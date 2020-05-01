Испания

Пятнадцать лет назад аргентинец открыл счет своей невероятной голевой серии в составе "блаугранас", которая навсегда войдет в историю.

1 мая 2005 года, в своем девятом матче за основную команду Барселоны Лионель Месси отличился дебютным голом. Первой жертвой аргентинца стал Альбасете (2:0) на Камп Ноу.

Символично, что в данном забитом голе ассистентом Лионеля выступил лидер тогдашней Барселоны Роналдиньо, приемником которого Месси стал спустя несколько лет в качества главного лидера и звезды "сине-гранатовых".

В истории Барселоны бессменным лидером бомбардирского списка много лет был Сезар Родригес с 232 голами (который провел последний матч за Барсу еще в 1955-м). Однако 20 марта 2012-го Месси в матче против Гранады забил свои 232-й, 233-й и 234-й голы в составе "блаугранас", наконец побив, казалось, "вечный рекорд" Родригеса.

На сегодняшний день в активе Месси 718 матчей в первой команде "сине-гранатовых" и 627 голов. Таким образом, аргентинец имеет колоссальный отрыв от преследователей, который неизвестно будет ли ликвидирован в нынешнем столетии.

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