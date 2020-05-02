Испания

Уругваец довольно близок к переезду в США.

Нападающий Барселоны Луис Суарес в будущее трансферное окно имеет большие шансы переехать в МЛС, сообщает Marca.

По данным источника, в услугах уругвайского футболиста заинтересованы ряд клубов из чемпионата США, в том числе Интер из Майами.

Отмечается, что и каталонцы готовы продать Суареса, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и заработать на продаже в условиях кризиса. Кроме того, уход форварда освободит место для Лаутаро Мартинеса из Интера.

Ранее сообщалось, что сам Лаутаро дал "зеленый свет" на потенциальных переезд в Барселону в будущее межсезонье.