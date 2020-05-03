Испанский хавбек заинтересовал немецкие и испанские команды.
Ориоль Бускетс, Getty Images
03 мая 2020, 00:45
Ориоль Бускетс может продолжить карьеру в Бундеслиге, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, в услугах 21-летнего футболиста заинтересованы Майнц, Кельн, Вердер и Гамбург.
Кроме клубов из чемпионата Германии, также интерес к игроку проявляют Вальядолид и Алавес.
Кике Сетьен хотел бы, чтобы Ориоль прошел предсезонную подготовку с Барселоной, чтобы дальше решать, как правильно поступить для обеих сторон.
Отметим, что сезон-2019/20 Бускетс провел за Твенте на правах аренды. Он провел 21 матч и отличился одной результативной передачей.
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