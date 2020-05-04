Испания

Продажа этих игроков может быть возможно только в случае очень выгодного предложения для "сине-гранатовых".

Два воспитанника Ла Масии Рикард Пуч и Карлес Аленья со следующего сезона станут игроками основы Барселоны. Об этом сообщает Diario Sport.

Тренерский штаб и руководство клуба довольны прогрессом футболистов. Пуч ныне выступает за молодежную команду "блаугранас". В первой команде 20-летний центрхав всего провел 6 матчей, отметившись 1 ассистом.

Аленья на данный момент находится в аренде в Реал Бетис, откуда должен вернуться по окончанию сезона. Перебравшись в севильский клуб в январе этого года 22-летний центральный полузащитник провел 10 матчей за "огуречников" и отметился двумя результативными передачами.

Также не исключен вариант продажа кого-либо из данной пары, однако, на такой шаг Барселона пойдет только в том случае, если клубу поступит выгодное предложение.

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