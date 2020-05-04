Испания

Ряд клубов хочет арендовать полузащитника, но он мечтает играть за родную команду.

Полузащитник Барселоны Ориоль Бускетс постарается в межсезонье убедить "сине-гранатовых" в том, что он может быть полезен команде, сообщает Mundo Deportivo.

Если же Барселона решит, что Ориоль на данном этапе ей не нужен, приютить хавбека готов целый ряд клубов. Источник утверждает об интересе Вальядолида, Алавеса, Сельты, а также нескольких немецких клубов.

Предполагается, что Барселона предпочла бы оставить Ориоля в Ла Лиге.

В нынешнем сезоне Бускетс выступал на правах аренды за Твенте. Он сыграл за клуб из Энсхеде 23 матча и отметился одним ассистом.

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