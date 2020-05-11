"Бланкос" приступили к работе в группах.
Каземиро, photo Real Madrid CF
11 мая 2020, 14:27
Мадридский Реал вышел из карантина и провел первую тренировку на своей базе после карантина. Об этом сообщает официальный сайт "галактикос".
Все игрок были разделены на небольшие группы, в которых каждый футболист выполнял индивидуальные упражнения с мячом и без него.
Также вся первая команда соблюдает меры предосторожности, дабы не подвергать партнеров и себя опасности заражения коронавирусом.
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