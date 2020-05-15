Каталонский клуб провел переговоры с агентом футболиста.
КАЙ ХАВЕРЦ, GETTY IMAGES
15 мая 2020, 18:59
Барселона заинтересована в услугах Кая Хаверца, сообщает Sport1.de.
По информации источника, каталонский клуб контактирует с представителями 20-летнего футболиста.
В частности, Барселона готова предложить обмен Байеру, включив в сделку Эмерсона Апаресидо.
Также интерес к Хаверцу проявляют Челси, Манчестер Юнайтед, Бавария и Реал. Контракт немца рассчитан до 30 июня 2022 года.
В текущем сезоне Хаверц провел 22 матча в чемпионате Германии: на его счету 6 голов и 5 ассистов.