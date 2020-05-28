"Бланкос" хотят видеть хавбека в своей команде.
Лука Йович, getty images
28 мая 2020, 22:28
Реал может предложить Лацио обменять полузащитника римлян Сергея Милинковича-Савича на нападающего Луку Йовича, сообщает Don Balon.
По данным источника, "орлы" заинтересованы в услугах сербского форварда, но готовы отпустить своего хавбека лишь за дополнительную оплату.
Отмечается, что Реал, в свою очередь, разочарован в Йовиче и намерен любыми способами избавиться от грока в будущее межсезонье.
Ранее сообщалось, что нападающий может переехать в Италию, но в Милан, который хочет взять футболиста в аренду.