Испания

"Бланкос" хотят видеть хавбека в своей команде.

Реал может предложить Лацио обменять полузащитника римлян Сергея Милинковича-Савича на нападающего Луку Йовича, сообщает Don Balon.

По данным источника, "орлы" заинтересованы в услугах сербского форварда, но готовы отпустить своего хавбека лишь за дополнительную оплату.

Отмечается, что Реал, в свою очередь, разочарован в Йовиче и намерен любыми способами избавиться от грока в будущее межсезонье.

Ранее сообщалось, что нападающий может переехать в Италию, но в Милан, который хочет взять футболиста в аренду.