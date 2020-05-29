Испания

Диего Карлос — лакомый кусочек для топ-клубов.

Центральный защитник Севильи Диего Карлос привлек к себе внимание сразу трех топ-клубов Европы. Об этом сообщает El Desmarque.

Игроком интересуются Барселона, Ливерпуль и Арсенал. Самый существенный интерес пока у "канониров", которые плотно ищут центрбека на фоне нестабильности Давида Луиса.

Перебравшийся лишь прошлым летом к "нервионцам" 27-летний бразилец может принести Севилье очень хороший доход. Клаусула футболиста составляет 75 млн евро.

За андалусийцев Карлос выступает с лета 2019-го, когда перебрался в клуб из Нанта за 15 млн евро.

В текущем сезоне футболист отыграл 27 матчей в составе команды Хулена Лопетеги, отметившись 2 голами.