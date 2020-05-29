Испания

Для начинающего тренера это первый опыт работы во взрослой команде.

Бывший голкипер Барселоны и сборной Испании Виктор Вальдес стал главным тренером каталонского клуба Орта. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Для 38-летнего испанца это новый этап в его тренерской карьере, так как он впервые возглавил взрослую команду.

До этого Вальдес был главным тренером Барселоны U-19, а также работал тренером молодежной команды низшелигового клуба Мораталац.

Футбольный клуб Орта выступает в четвертом дивизионе Испании Терсере. Клуб занял десятое место в лиге после решения о досрочном завершении сезона.