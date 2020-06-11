Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч 28 тура Ла Лиги между Севильей и Бетисом.

Один из лидеров Севильи Лукас Окампос, чье участие в Дерби Севильяно было под большим вопросом, оказался готов выйти в основном составе своей команды. Таким образом, другой правый вингер команды Сусо начнет встречу на скамейке запасных. В запасе "нервионцев" также остался Эвер Банега, уступивший место в основе Оливеру Торресу.

Среди неожиданностей в составе Бетиса отметим отсутствие в основном составе легенды команды Хоакина Санчеса, а также важного игрока центра поля Андреса Гуардадо.

Севилья: Вацлик — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Хордан, Фернандо, Торрес — Окампос, де Йонг, Эль Хаддади

Запасные: Буну, Гомес, Лопеш, Нолито, Банега, Сусо, Эн-Несири, Эскудеро, Васкес, Мена, Х. Родригес, Хуанлу

Бетис: Роблес — Эмерсон, Сидней, Бартра, Морено — Аленья, Г. Родригес, Каналес — Фекир, Иглесиас, Тельо

Запасные: Мартин, Барраган, Манди, Феддал, Гонсалес, Педраса, Карвальо, Гуардадо, Родри, Хоакин, Лайнес, Морон

Матч Севилья — Бетис начнется в 23:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.