Испания

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Испании.

Атлетик примет на своем поле Атлетико в рамках 28-го тура испанской Ла Лиги. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы мадридских "матрасников" на победу чуть выше.

Так, на победу Атлетико коэффициент составляет 2,28, а вероятность успеха клуба из Бильбао оценивается показателем 3,90. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 2,95.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на позицию "Победа Атлетико Мадрид в один мяч — Да". Коэффициент на вероятность этого события составляет 3.55.

Напомним, матч Атлетик — Атлетико состоится в воскресенье, 14 июня. Начало поединка — в 15:00 по киевскому времени.