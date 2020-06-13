Испания

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Испании.

Реал встретится с Эйбаром в рамках 28-го тура испанской Ла Лиги. Букмекерская компания Parimatch считает шансы мадридского гранда на победу куда более высокими.

Так, на победу Реала коэффициент составляет 1,25, а вероятность успеха Эйбара оценивается показателем 12,2. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 6,50.

Любители неожиданных исходов и больших коэффициентов могут поставить на уверенную победу "сливочных" с форой (-3.0). Вероятность данного события оценивается в показатель 4,10.

Напомним, матч Реал Мадрид — Эйбар состоится в воскресенье, 14 июня. Начало поединка — в 20:30 по киевскому времени.