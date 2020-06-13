Испания

Football.ua анонсирует поединок 28-го тура чемпионата Испании.

Испанская Примера после возобновления сезона набирает обороты, и теперь на очереди поединок гранда, который готовится защищать свой чемпионский титул. В первом после рестарта туре, а он же 28 по счету в турнире, подопечные Сетьена отправятся в гости к Мальорке.

Мальорка — Барселона

Суббота, 13 июня, Эстадио де Сон-Моис, 23:00, главный арбитр — Карлос дель Серро. Прямая трансляция на Megogo

Каталонцы выходят их карантина, будучи на первом месте, и никакой иной задачи у "блаугранас" на внутренней арене, кроме как сохранить на собой имеющуюся позицию, нет. До Лиги чемпионов времени еще достаточно, в национальном Кубке команда прекратила соревнование на стадии полуфинала, а потому итоговая неудача в чемпионате может сказаться на будущем, к примеру, главного тренера Кике Сетьена, пришедшего в коллектив по ходу текущего сезона. Тем не менее, на сегодняшний день Барса опережает Реал на два очка.

Насколько ли Мальорка серьезный соперник? В первую очередь стоит учитывать то, что все команды в Примере находятся в одинаковых кондициях, и никак от каталонцев не стоит ожидать высококлассного футбола в первой же игре. Как бы там ни было, за оставшиеся одиннадцать туров всем коллективам еще предстоит набрать свою оптимальную форму. Во-вторых, мотивации у хозяев встречи также будет хватать с излишком.

Островитяне активно сражаются за выживание, занимая 18-е место в турнирной таблице, которое сулит вылет в Сегунду. Для аутсайдера от матча к матчу каждое очко на счету, и не стоит думать, что Мальорка не сумеет дать бой именитому гранду. Другое дело, позволит ли Барселона себе допустить осечку против далеко не самого грозного оппонента, пропустив вперед мадридцев в случае положительного результата в их встрече.

Кадрово, каталонцы сумели избежать самого страшного — нападающий и лидер команды Лионель Месси, который получил небольшое повреждение и тренировался по индивидуальной программе, таки сможет принять участие в поединке. Кроме того, Сетьен поведал и о состоянии Луиса Суареса, заявив, что уругваец не сумеет провести весь матч. И все же, состав "блаугранас" накануне поединка можно считать оптимальным.

Вопрос с фаворитом также понятен. Тем не менее, обеим командам важно удачно стартовать после возобновления Примеры и оба коллектива имеют свои важные турнирные задачи.