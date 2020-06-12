Барселона готова продать или обменять Филиппе Коутиньо, сообщает The Telegraph.

По информации источника, каталонский клуб готов взять на себя часть заработной платы бразильца, если тот покинет клуб.

28-летний футболист зарабатывает порядка 220 тысяч евро в неделю.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл провел первые переговоры по Коутиньо. В услугах бразильского хавбека также заинтересованы Челси, Арсенал и Лестер Сити.