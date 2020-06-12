Испания 12 июня 2020, 18:35 Барселона готова платить часть зарплаты Коутиньо, если он покинет клуб Каталонский клуб ищет возможность избавиться от 28-летнего футболиста. ФИЛИППЕ КОУТИНЬО, GETTY IMAGES 12 июня 2020, 18:35 Барселона готова продать или обменять Филиппе Коутиньо, сообщает The Telegraph. По информации источника, каталонский клуб готов взять на себя часть заработной платы бразильца, если тот покинет клуб. 28-летний футболист зарабатывает порядка 220 тысяч евро в неделю. Ранее сообщалось, что Ньюкасл провел первые переговоры по Коутиньо. В услугах бразильского хавбека также заинтересованы Челси, Арсенал и Лестер Сити. Люди Филиппе Коутиньо Команды Бавария Барселона Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте