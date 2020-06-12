Завершился матч 28-го тура чемпионата Испании.
Фото: twitter.com/GranadaCdeF
12 июня 2020, 22:28
Гранада на своем поле принимала Хетафе и сумела с минимальной разницей голов одолеть гостей.
Гранада – Хетафе 2:1
Голы: Фернандес, 70, 79 – Тимор, 20
Гранада: Руй Силва, Херман Санчес, Нева, Дуарте, Фулькье (Вико, 46), Эррера (Жил Диаш, 70), Гоналон (Этеки, 59), Мачис (Вальехо, 85), Диас, Сольдадо (Антоньин, 70), Фернандес
Хетафе: Сория, Ньом (Ндиайе, 84), Эчейта, Суарес, Кукурелья (Кенеди, 78), Этебо, Тимор (Дуро, 85), Джене, Оливера, Дейверсон (Анхель Родригес, 60), Молина
Предупреждения: Диас, Фернандес, Эчейта, Сольдадо, Гоналон, Этебо, Эррера, Дуро, Суарес, Херман Санчес.