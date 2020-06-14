Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс матча 28-го тура Ла Лиги.

Реал в первом поединке после возобновления Ла Лиги сразится с Эйбаром и попытается сократить отставание от Барселоны.

Реал — Эйбар

Воскресенье, 14 июня, 20:30. стадион Альфредо ди Стефано, Мадрид. Главный арбитр — Гильермо Куадра. Прямая трансляция на Megogo.

Наконец-то болельщики Реала смогут увидеть свою любимую команду в деле после длительной паузы. Более того, у поклонников "сливочных", вероятно будет возможность посмотреть на восстановившегося Эдена Азара, для которого оставшийся отрезок сезона будет чуть ли не вторым шансом зажечь свою звезду в новой команде.

Подопечные Зинедина Зидана будут до самого последнего тура бороться за золотые медали с Барселоной, но в этом туре сократить отставание будет уже невозможно — каталонцы выиграли (4:0) у Мальорки, а потому Реал теперь только может вернуть все на те же места, что и были перед началом текущего тура.

Что касается Эйбара, то тут будет идти речь о борьбе за выживание. Все конкуренты по нижней части турнирной таблицы уже сыграли, а Эйбар перед воскресным игровым днем находится на 16 строчке турнирной таблицы, лидируя в борьбе "последней пятерки". Перед уходом на паузу "оружейники" показывали не лучший футбол и, наверное, захотят порадовать своих фанатов.

Зинедину Зидану не придется особо ломать голову, все самые сильнейшие у него в распоряжении. Начо все-таки игрок ротации, а у Йовича, кажется, большие проблемы с будущим на Сантьяго Бернабеу. Поединки между командами, как правило, получаются довольно результативными, но с учетом ситуации не ждем особой феерии.

Не сыграют: Начо, Йович — Рамис, Эскаланте

Интересные факты:

Реал не проигрывает в последних 13 домашних матчах Ла Лиги.

Эйбар не может победить в последних шести выездных поединках.

В последних шести матчах Реала и Эйбара забивается три и более гола.