Испания

Предлагаем вашему вниманию составы команд на матч Ла Лиги.

В первом матче после возобновления чемпионата Испании Барселона сыграет с Мальоркой. Кике Сетьен оставил в запасе Луиса Суареса.

Мальорка: Рейна — Посо, Вальент, Раильо, Састре — Дани Родригес, Севилья, Педраса, Кубо — Кучо, Будимир

Запасные: Парера, Гамес, Седлар, Лаго, Баба, Салибур, Фебас, Эскудеро, Трайковски, Чаварриа, Кампос, Пратс

Барселона: Тер Штеген — Роберто, Пике, Араухо, Альба — Де Йонг, Бускетс, Видаль — Месси, Брайтвейт, Гризманн

Запасные: Нето, Пенья, Семеду, Умтити, Фирпо, Пуч, Кольядо, Ракитич, Артур, Фати, Суарес

Матч Мальорка — Барселона состоится в субботу, 13 июня. Начало поединка — в 23:00 по киевскому времени.