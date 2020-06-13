Предлагаем вашему вниманию составы команд на матч Ла Лиги.
Луис Суарес, getty images
13 июня 2020, 22:22
В первом матче после возобновления чемпионата Испании Барселона сыграет с Мальоркой. Кике Сетьен оставил в запасе Луиса Суареса.
Мальорка: Рейна — Посо, Вальент, Раильо, Састре — Дани Родригес, Севилья, Педраса, Кубо — Кучо, Будимир
Запасные: Парера, Гамес, Седлар, Лаго, Баба, Салибур, Фебас, Эскудеро, Трайковски, Чаварриа, Кампос, Пратс
Барселона: Тер Штеген — Роберто, Пике, Араухо, Альба — Де Йонг, Бускетс, Видаль — Месси, Брайтвейт, Гризманн
Запасные: Нето, Пенья, Семеду, Умтити, Фирпо, Пуч, Кольядо, Ракитич, Артур, Фати, Суарес
Матч Мальорка — Барселона состоится в субботу, 13 июня. Начало поединка — в 23:00 по киевскому времени.