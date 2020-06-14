Испания

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать восьмого тура испанской Ла Лиги между Атлетиком и мадридским Атлетико.

Многообещающее противостояние начинает воскресную часть поединков испанской Ла Лиги. Мадридский Атлетико без Жоау Феликса попытается взять реванш у басков за поражение годичной давности (2:0). Заменять португальца в атаке Диего Симеоне решил за счет выхода Янника Феррейра Караско. У Атлетика потеря Асьера Вильялибре не могла сказаться на стартовый состав, в котором внимание можно уделить разве что появлению Икера Муньяина в полузащите с первых минут.

Атлетик: Симон — Капа, Альварес, Мартинес, Берчиче — Лопес, Д. Гарсия, Муньяин — Вильямс, Р. Гарсия, Кордоба.

Запасные: Эррерин, Нуньес, Сан Хосе, Беньят, Ларрасабаль, Лекуэ, Весга, Де Маркос, Гомес, Баленсиага, Санкет, Кодро.

Атлетико: Облак — Триппьер, Хименес, Савич, Лоди — Коке, Льоренте, Партей, Сауль — Коста, Феррейра Карраско.

Запасные: Адан, Ариас, Эрмосо, Санчес, Лемар, Эррера, Мойя, Мората, Корреа, Шапонич, Рикельме, Камельо.

Матч Атлетик — Атлетико начнется в 15:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.