Испания

До француза эту отметку покорили только Мигель Муньос и Висенте дель Боске.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан готовится провести свой 200-й матч во главе команды. Юбилейным станет сегодняшний поединок с Эйбаром, подсчитала Marca.

К своему двухсотому матчу Зидан подходит с 10 трофеями в качестве тренера Реала. Среди них – три победы в Лиге чемпионов подряд.

В 199 матчах француз добыл 131 победу, 42 раза сыграл вничью и еще 26 раз проиграл, разница мячей – 486:208.

Сейчас процент побед Зинедина с Реалом составляет 65,8%. В его первый период работы в клубе это было около 70%, а после возвращения – лишь 54%.

Матч Реал – Эйбар начнется сегодня в 20:30. Вы сможете следить за ходом игры и обсуждать матч в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua.