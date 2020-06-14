Мадридцы одержали победу в юбилейном матче под руководством Зинедина Зидана (3:1) и продолжают погоню за Барселоной.
реал обыграл эйбар, getty images
14 июня 2020, 22:26
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Реал - Эйбар 3:1
Голы: Кроос, 4, Рамос, 30, Марсело, 37 — Бигас, 60
Реал: Куртуа — Карвахаль (Менди, 46), Варан, Рамос (Милитан, 61), Марсело — Модрич (Вальверде, 84), Каземиро, Кроос — Родриго (Бэйл, 61), Бензема, Азар (Винисиус, 61)
Эйбар: Дмитрович — Корреа, Оливейра, Арбилья (Бургос, 84), Рафа (Бигас, 57) — Кристофоро, Альварес — Орельяна (Педро Леон, 57), Экспосито, Де Бласис (Инуи, 78) — Кике (Энрич, 57)
Предупреждения: Каземиро — Кристофоро