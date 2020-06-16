Завершился матч 29-го тура чемпионата Испании.
Фото: twitter.com/VillarrealCF
16 июня 2020, 22:35
Гол Карлоса Бакки в первой половине первого тайма позволил "желтой субмарине" минимально одолеть Мальорку.
Вильярреал - Мальорка 1:0
Гол: Бакка, 15.
Вильярреал: Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Альберто Морено (Кинтилья, 70), Тригерос (Пенья, 85), Касорла (Мойсес Гомес, 46), Замбо-Ангисса, Чуквуэзе, Пако Алькасер (Морланес, 70), Бакка (Жерар Морено, 60)
Мальорка: Рейна, Раильо, Гамес, Вальент (Трайковски, 67), Седлар, Посо (Састре, 85), Баба, Кубо (Будимир, 60), Фебас (Севилья, 67), Лаго Джуниор (Чаваррия, 85), Эрнандес
Предупреждения: Седлар, Альберто Морено, Гамес, Альбиоль, Пау Торрес, Фебас, Раильо.