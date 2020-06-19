Испания

Вингер сумел удвоить преимущество своей команды.

В рамках 29-го тура чемпионата Испании мадридский Реал принимает Валенсию, ведя на 84-ю минуту встречи со счетом 2:0.

Примечательно, что второй гол за "бланкос" забил крайний полузащитник Марко Асенсио, сумевший отличится результативным ударом первым касанием на 74-й минуте после выхода на замену.

Отметим, что для футболиста поединок стал первым в сезоне, так как игрок пропустил весь турнир из-за травмы, полученной еще в июле 2019 года.