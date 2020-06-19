Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Ла Лиги.

Барселона в 30 туре чемпионата Испании отправится в гости к Севилье и попытается набрать три важных балла.

Севилья — Барселона

Пятница, 23:00, Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан. Арбитр встречи — Хосе Гонсалес.

В одном из центральных поединков тура Барселону ждет тяжелейший выезд к Севилье, но от этого матч становится лишь более интересным для нейтрального зрителя. Игры между этими командами традиционно выходят результативными, а "нервионцы" известны тем, что входят в число самых "любимых" команд Лионеля Месси.

Подопечные Хулена Лопетеги после выхода из карантина провели две встречи — сперва напомнили об испанском футболе дерби с Бетисом, которое было выиграно со счетом 2:0, а позже упустили победу над Леванте, что было очень некстати, но соперники не смогли сполна этим воспользоваться.

Что касается "сине-гранатовых", то тут все просто — две победы, шесть забитых голов, ноль пропущенных голов. Барселона по-прежнему идет на первой строчке турнирной таблицы и не имеет права оступаться, потому что Реал готов воспользоваться осечкой в любой момент.

Кике Сетьен ощутимо ротирует состав, благо скамья запасных может это позволить. Ожидаем, что дуэт в центре обороны составят Клеман Ленгле и Жерар Пике, хоть последний и находится под вопросом. Также ожидаем выхода с первых минут Луиса Суареса, который получает все больше и больше игрового времени.

У Севильи тоже достаточно игроков для того, чтобы тренер мог чувствовать свободу при выборе состава, есть и очевидная головная боль. На позиции опорного полузащитника можно ждать и Фернандо, и Гуделя. Бразилец отметился голом в игре против Бетиса, а Неманья отлично держал нити игры в центре поля и был неимоверно точен в передачах.

Не сыграют: Умтити, Дембеле

Под вопросом: Пике

Интересные факты:

Барселона забила не менее четырех голов в последних трех матчах с Севильей во всех соревнованиях.

Барселона выиграла семь из своих последних восьми матчей в Ла Лиге.

Барселона выиграла шесть из своих последних семи матчей против Севильи во всех соревнованиях.