Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Ла Лиги.
Севилья - Барселона, фото getty images
19 июня 2020, 06:58
Барселона в 30 туре чемпионата Испании отправится в гости к Севилье и попытается набрать три важных балла.
Севилья — Барселона
Пятница, 23:00, Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан. Арбитр встречи — Хосе Гонсалес.
В одном из центральных поединков тура Барселону ждет тяжелейший выезд к Севилье, но от этого матч становится лишь более интересным для нейтрального зрителя. Игры между этими командами традиционно выходят результативными, а "нервионцы" известны тем, что входят в число самых "любимых" команд Лионеля Месси.
Подопечные Хулена Лопетеги после выхода из карантина провели две встречи — сперва напомнили об испанском футболе дерби с Бетисом, которое было выиграно со счетом 2:0, а позже упустили победу над Леванте, что было очень некстати, но соперники не смогли сполна этим воспользоваться.
Что касается "сине-гранатовых", то тут все просто — две победы, шесть забитых голов, ноль пропущенных голов. Барселона по-прежнему идет на первой строчке турнирной таблицы и не имеет права оступаться, потому что Реал готов воспользоваться осечкой в любой момент.
Кике Сетьен ощутимо ротирует состав, благо скамья запасных может это позволить. Ожидаем, что дуэт в центре обороны составят Клеман Ленгле и Жерар Пике, хоть последний и находится под вопросом. Также ожидаем выхода с первых минут Луиса Суареса, который получает все больше и больше игрового времени.
У Севильи тоже достаточно игроков для того, чтобы тренер мог чувствовать свободу при выборе состава, есть и очевидная головная боль. На позиции опорного полузащитника можно ждать и Фернандо, и Гуделя. Бразилец отметился голом в игре против Бетиса, а Неманья отлично держал нити игры в центре поля и был неимоверно точен в передачах.
Не сыграют: Умтити, Дембеле
Под вопросом: Пике
Интересные факты:
Барселона забила не менее четырех голов в последних трех матчах с Севильей во всех соревнованиях.
Барселона выиграла семь из своих последних восьми матчей в Ла Лиге.
Барселона выиграла шесть из своих последних семи матчей против Севильи во всех соревнованиях.
прогноз 1:2