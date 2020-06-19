Испания

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на матч между "нервионцами" и "блаугранас".

Барселона сразится с Севильей на выезде, но аналитики компании Parimatch все равно считают шансы каталонцев на победу более предпочтительными.

Так, вероятность успеха "сине-гранатовых" оценивается коэффициентом 1,94. Вероятность ничьей и победы Севильи практически одинаковая: 3,85 и 3,8 соответственно.

Для тех, кто верит в трудовую победу Севильи, Parimatch подготовил событие "Победа Севильи в один мяч: да 5,2; нет 1,14".

Матч Севилья – Барселона начнется сегодня в 23:00. Вы можете следить за ходом игры в текстовой трансляции от Football.ua.