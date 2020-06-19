Испания

Легенда колумбийского футбола возмущен тем, как мало дают играть за Реал его соотечественнику.

Экс-нападающий сборной Колумбии Фаустино Асприлья жестко высказался о ситуации Хамеса Родригеса в Реале. Он заявил о необходимости уважения к соотечественнику, сам не проявив особого уважения ни к тренеру команды Зинедину Зидану, ни к, например, Мариано Диасу.

Хамес этим летом вернулся в Реал после двухлетней аренды в Баварии. Им интересовался Атлетико, но игрок остался в "королевском клубе", за который сыграл лишь в 13 матчах в этой кампании.

"Хамес не безответственный. Он тренируется каждый день, как и любой другой игрок. Тренеры говорят, что все футболисты для них одинаковы, чтобы мотивировать запасных, но у них есть три-четыре человека, которые играют всегда", — цитирует Асприлью Goal со ссылкой на Blu Radio.

"Не говорите мне, что лучший бомбардир чемпионата мира (2014 года – прим.) ниже Мариано или кого-либо в командной иерархии. Нужно проявить немного уважения. Хамес терпелив, но я бы на его месте сказал Зидану поесть говна".

Хамес Родригес в последний раз играл за Реал еще шестого февраля в матче Копа дель Рей против Сосьедада (3:4). В чемпионате и Лиге чемпионов его последние выступления датированы октябрем 2019.

Наиболее ярким в карьере Асприльи был отрезок в Парме, с которой он выиграл Кубок обладателей кубков, два Кубка УЕФА, Кубок Италии и Суперкубок УЕФА.