Испания

Стали известны стартовые составы команд на центральный матч 30 тура Ла Лиги между Севильей и Барселоной.

Нападающий Барселоны Луис Суарес, который выходил на замену в предыдущих двух матчах своей команды, оказался в стартовом составе на поединок против Севильи. Кроме него и Лионеля Месси, в атаке сыграет Мартин Брайтвейт. Французу Антуану Гризманну не нашлось места в основе каталонцев.Главный тренер андалусийцев Юлен Лопетеги обошелся без сюрпризов.

Севилья: Вацлик — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Хордан, Фернандо, Торрес — Окампос, Л.де Йонг, Эль Хаддади

Запасные: Буну, Гомес, Лопеш, Банега, Сусо, Эн-Несири, Гудель, Эскудеро, Васкес, Мена, Родригес, Перес

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Альба — Видаль, Бускетс, Ракитич — Месси, Суарес, Брайтвейт

Запасные: Нето, Пенья, Араухо, Чуми, Гризманн, Кольядо, Пуч, Артур, Мончу, Саверио, Фати, Фирпо

Матч Севилья — Барселона начнется в 23:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.