Испания

Предлагаем вашему вниманию котировки на поединок чемпионата Испании.

Реал в 30 туре чемпионата Испании пожалует в гости к Реалу Сосьедад и попытается выйти на первое место. Компания Parimatch отдает предпочтение мадридцам.

Так, коэффициент на победу "королевского клуба" составляет 1,73, вероятность ничьей – 4,2, а победы Реала Сосьедад – 4,5.

Уверены, что Бензема К. забьет гол и Реал Мадрид выиграет матч? Букмекеры оценили это событие коэффициентом 2,65.

Матч Реал Сосьедад — Реал начнется 21 июня, в 23:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.