Гол Мартинеса остался единственным в матче (1:0).
Атлетик - Бетис, getty images
20 июня 2020, 20:03
Атлетик принимал Бетис в рамках 30-го тура и одержал минимальную победу благодаря голу Мартинеса в начале поединка.
Гости могли сравнять счет, но не реализовали одиннадцатиметровый удар.
Атлетик — Бетис 1:0
Гол: Мартинес, 7
Атлетик: Симон — Капа, Нуньес, Мартинес, Берчиче (Баленсиага, 90+3) — Лопес (Санчет, 87), Гарсия — Вильямс, Мунианин (Весга, 74), Кордова — Гарсия (Де Маркос, 90+2)
Бетис: Роблес — Эмерсон, Манди, Бартра, Педраса (Аленья, 70) — Каналес, Родригес (Хуанми, 87), Гуардадо (Морено, 56) — Иглесиас (Лорен, 70), Лайнес (Тельо, 56), Фекир
Предупреждения: Берчиче, Мунианин, Мартинес, Гарсия Д.
На 85-й минуте Каналес не забил пенальти.